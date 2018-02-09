21:07 09 февраля 2018 1

Пострадавшую госпитализировали на вертолете Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На северо-западе Москвы с 12-го этажа упала девочка. По словам очевидцев, она рухнула в сугроб, выжив после падения. С места инцидента ее госпитализировали на вертолете.

Происшествие случилось на улице Твардовского, у дома №12. Пострадавшую забрали в больницу, сообщает телеканал 360. «Санитарный вертолет экстренно вылетел на улицу Твардовского, где, по словам очевидцев, подросток упал в сугроб с 12-го этажа», — цитирует RT представителей авиационного центра, добавив, что на борту пострадавшую сопровождала авиамедицинская бригада.

Ранее сайт VSE42.Ru сообщал, что в Кемерове мужчина выпал из окна пятого этажа и остался жив.