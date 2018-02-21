16:26 21 февраля 2018 14

Депутат Заксобрания Ленобласти выступил с необычной инициативой Фото: Владимир Петров, «ВКонтакте»

Депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров предложил включить секс-услуги с использованием роботов в полис ОМС для жителей региона. С такой инициативой он обратился к губернатору области Александру Дрозденко.

Владимир Петров также попросил о господдержке производства секс-роботов, сообщает портал 78.ru. При этом включение услуг с их использованием в полис ОМС Петров считает важным для тех граждан, которые по каким-либо причинам испытывают «проблемы с сексуальной жизнью». Таким образом также удастся снизить уровень венерических заболеваний, заявил парламентарий.

Интересно, что в начале февраля Петров выступил с фактически противоположной инициативой, предложив запретить бордели с секс-роботами, сообщала «Национальная служба новостей». Такие заведения, заверял Петров, только способствуют разложению морали и нравственности граждан, поэтому за их организацию нужно ввести уголовную ответственность.