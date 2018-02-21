{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради программы президента сведут вместе Холманских и Куйвашева
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,65
Динамика за 2 недели
Евро 69,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:26  21 февраля 2018 14

Депутат предложил включить секс-роботов в обязательное медицинское страхование

Депутат Заксобрания Ленобласти выступил с необычной инициативойФото: Владимир Петров, «ВКонтакте»

Депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров предложил включить секс-услуги с использованием роботов в полис ОМС для жителей региона. С такой инициативой он обратился к губернатору области Александру Дрозденко.

Владимир Петров также попросил о господдержке производства секс-роботов, сообщает портал 78.ru. При этом включение услуг с их использованием в полис ОМС Петров считает важным для тех граждан, которые по каким-либо причинам испытывают «проблемы с сексуальной жизнью». Таким образом также удастся снизить уровень венерических заболеваний, заявил парламентарий.

Интересно, что в начале февраля Петров выступил с фактически противоположной инициативой, предложив запретить бордели с секс-роботами, сообщала «Национальная служба новостей». Такие заведения, заверял Петров, только способствуют разложению морали и нравственности граждан, поэтому за их организацию нужно ввести уголовную ответственность.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров