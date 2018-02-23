Марафон «Европа-Азия» на Урале пробегут спортсмены, которых не пустили на Олимпиаду

В Екатеринбурге 24—25 февраля пройдет 35-й лыжный марафон «Европа-Азия». Приглашение уже приняли биатлонисты Антон Шипулин, Илья Трифанов и Иван Алыпов.
Традиционно гонка стартовала в Первоуральске и финишировала в Екатеринбурге, проходя по границе двух континентов. В этом году из-за недостатка снега трассу перенесли. Участники будут состязаться на 15-километровых кругах базы «Хрустальная» в Екатеринбурге, пояснил «URA.RU» соорганизатор марафона Дмитрий Чукреев.
В марафоне «Европа-Азия» примут участие около 1,5 тысяч лыжников со всей России. 24 февраля состоится забег на 53 и 35 километров свободным стилем, 25 февраля — на 35 км классическим стилем. Приглашение участвовать в гонке принял биатлонист Антон Шипулин, которого до допустили до Олимпиады в Пхенчхане. Однако организаторы марафона рассказали нашему агентству, что знаменитый уральский спортсмен не сможет бежать на «Европе-Азии» из-за участия в других соревнованиях. Посетят марафон другие именитые уральские биатлонисты — Илья Трифанов и Иван Алыпов.