Агентства оценили суверенный рейтинг России как инвестиционный

04:25 24 февраля 2018 0

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал такую оценку запоздалой реакцией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По оценкам рейтингового агентства Standart & Poor’s (S& P) суверенный кредитный рейтинг России вырос до инвестиционного «BBB -». Ранее S& P оценивало показатели России на уровне спекулятивных (BB+).

Как сообщает Nation News, одновременно с этим аналитики изменили прогноз России с «позитивного» на «стабильный». Аналитики считают, что некоторые частные банки закроются, однако это никак не отразится на финансовой стабильности, и признаки «восстановления кредитования» есть.

В российском Минэкономразвития считают, что данные выводы международным аналитикам позволили сделать наблюдаемые успехи в макроэкономике страны. Как отметил глава МЭР Максим Орешкин, она стала возможной благодаря ответственной экономической политике. Впрочем, реакцию агентств министр назвал запоздалой.

Отметим, что суверенный рейтинг «BBB -» подтвердило для России и другое, не менее авторитетное международное рейтинговое агентство Fitch Правда, там специалисты отмечают прогноз как «позитивный», передает телеканал 360.