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02 марта 2018
01 марта 2018
06:58  02 марта 2018 3

Американские журналисты отчитали представителя Госдепа за неуважение к россиянам

Представительница Госдепа отказалась отвечать на ворпосы российских журналистовФото: Instagram Хезер Науэрт

На очередном брифинге Госдепартаменте США американские журналисты вступились за российских коллег после того, как представитель ведомства Хезер Науэрт обвинила их в работе на правительство РФ.

Причиной конфликта стал вопрос корреспондента телеканала «Россия 1» о том, планирует ли Вашингтон продолжить диалог с Москвой о глобальной безопасности и ядерного оружия на фоне заявления президента Владимира Путина о разработке новых видов стратегических вооружений. В ответ Нуэрт сообщила, что американская сторона обеспокоена этим вопросом. Тем более после видео, на котором якобы демонстрируется, как РФ атакует США.

Журналистка «Первого канала» подчеркнула, что-то самое видео не демонстрировало ракетный удар по Соединенным Штатам, однако представитель Госдепа отказалась отвечать на вопрос: «А, вы тоже из России? Сказано достаточно. Идем дальше».

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К спору подключились представители американских СМИ. «Но они не российские чиновники. Они просто задают вопрос о России», — возразила корреспондент телеканала CNN. В ответ на это Нуэрт подчеркнула, что RT и другие новостные организации финансируются российским правительством, но закончить фразу ей так и не дали, пишет Nation News.

В зале возникла словесная перепалка, в которой поучаствовал один из самых авторитетных американских журналистов Мэтт Ли из агентства Associated Press. Он также указал на то, что видео не видно, куда именно попадают ракеты, после чего повторил вопрос российской коллеги. Тем не менее, ответа на него так и не поступило.

Сергей Демин
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