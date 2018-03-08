Необычное поздравление получили москвички в Международный женский день. 8 марта в центре российской столицы в небо поднялся аэростат в виде букета тюльпанов.
О готовящейся акции стало известно загодя. Вопрос был лишь в том, позволит ли погода поднять в небо воздушный шар диаметром 50 метров. К счастью, и устроителям шоу, и женщинам, которым оно адресовано, с погодой повезло. К слову, столь оригинальное поздравление россиянкам приготовили впервые, сообщает Nation News.
Как уже писало «URA.RU», на улицах российских городов сегодня волонтеры проводят различные акции, приуроченные к празднику. Присоединиться к ним — в том числе в онлайн-пространстве — может любой желающий. Так, на Урале представительницы прекрасного пола получили возможность сделать фото с главой государства и получить от него в подарок букет цветов.