Лучшие фотографии поздравлений, сделанных 7 и 8 марта в рамках акции «Вам, любимые!», появились на главном сайте мероприятия. Также любой россиянин может с помощью этого ресурса отправить поздравление через соцсети. Стать участником конкурса можно с помощью Instagram.
«Опубликуй фотографию в Instagram, где ОНА улыбается или где ТЫ спешишь к ней с самыми искренними признаниями. Напиши теплые поздравления с Международным женским днем. Поставь хештег #ВамЛюбимые. Лучшие поздравления появятся здесь, а ее улыбку увидит весь мир! Пусть у каждой сегодня будет повод для счастья», — пишут россиянам волонтеры. Предложением успели воспользоваться и знаменитости, в числе которых певец Олег Газманов и артист цирка Эдгард Запашный.
Как уже сообщало «URA.RU», в рамках акции волонтеры дарят цветы женщинам, девушкам и девочкам любых возрастов. Примкнуть к ним может любой желающий, просто купив и подарив на улице букетик тюльпанов. Первые такие поздравления прозвучали еще накануне, а 8 марта российские мужчины продолжают дарить радость всем представительницам прекрасного пола. На момент подготовки новости цветы (и улыбки) появились почти у 33 млн россиянок.