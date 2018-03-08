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08 марта 2018
18:44  08 марта 2018 0

Лучшие поздравления россиян с 8 Марта появились в Сети. К акции присоединились звезды. ФОТО, ВИДЕО

Цветочная акция студентов
К волонтерам присоединились знаменитости и обычные людиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Лучшие фотографии поздравлений, сделанных 7 и 8 марта в рамках акции «Вам, любимые!», появились на главном сайте мероприятия. Также любой россиянин может с помощью этого ресурса отправить поздравление через соцсети. Стать участником конкурса можно с помощью Instagram.

«Опубликуй фотографию в Instagram, где ОНА улыбается или где ТЫ спешишь к ней с самыми искренними признаниями. Напиши теплые поздравления с Международным женским днем. Поставь хештег #ВамЛюбимые. Лучшие поздравления появятся здесь, а ее улыбку увидит весь мир! Пусть у каждой сегодня будет повод для счастья», — пишут россиянам волонтеры. Предложением успели воспользоваться и знаменитости, в числе которых певец Олег Газманов и артист цирка Эдгард Запашный.

Как уже сообщало «URA.RU», в рамках акции волонтеры дарят цветы женщинам, девушкам и девочкам любых возрастов. Примкнуть к ним может любой желающий, просто купив и подарив на улице букетик тюльпанов. Первые такие поздравления прозвучали еще накануне, а 8 марта российские мужчины продолжают дарить радость всем представительницам прекрасного пола. На момент подготовки новости цветы (и улыбки) появились почти у 33 млн россиянок.

Владимир Васин
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