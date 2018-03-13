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13 марта 2018
16:32  13 марта 2018 0

Квартиру, где студент Бауманки убил и изнасиловал подругу, сдают почти за 50 тысяч

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, убийство, кровь на полу, капли крови, пятна крови
В «нехорошей квартире» сделали косметический ремонтФото: depositphotos.com © URA.RU

В Москве хозяева жилья, где произошло жестокое убийство, выставили объявление о сдаче «нехорошей квартиры». Информация появилась на сайте Cian.ru, занимающегося продажей и арендой недвижимости.

Жилье описывается как отличный вариант в самом центре столицы. «Теплая, уютная 2-х комнатная квартира на длительный срок В квартире выполнен хороший косметический ремонт. Просмотр и заселение оперативно!», — говорится в объявлении. Стоимость аренды — 48 тысяч рублей в месяц.

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В объявлении не упоминается о страшной истории, предположительно, произошедшей в квартире. Пользователи Сети полагают, что именно здесь 19-летний студент МГТУ имени Баумана Артем Исхаков, который снимал жилплощадь, убил свою возлюбленную и несколько раз изнасиловал ее труп.

Преступление произошло 23 января 2018 года. Когда соседка пришла поздно вечером домой, Исхаков несколько раз стукнул ее кулаком, затем задушил, изнасиловал и ударил ножом. В соцсетях он объяснил, что сделал это из ревности. Позже юноша покончил с собой, успев косвенно обвинить в происшедшем музыканта из Екатеринбурга. Вслед за этим группа объявила о распаде.

Сейчас объявление о сдаче жилья уже снято с публикации. Причины, по которым собственники передумали сдавать квартиру, неизвестны — возможно, новый жилец уже нашёлся.

скрин с сайта cian.ru

Наталья Михалева
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