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26 января 2018
12:39  26 января 2018 1

Уральская группа, после песни которой студент Бауманки убил подругу, объявила о распаде

Солистка группы Ева Крауз подтвердила информацию о роспуске в InstagramФото: скрин официального клипа «Возможно» группы «МЫ»

Группа «МЫ», один из основателей которой — музыкант Даниил Шейк из Екатеринбурга, заявила о своем роспуске. Сообщение об этом размещено в официальном паблике группы «ВКонтакте».

«Действительно грустный момент. Спасибо всем за вашу любовь. Мы старались. Пришла пора расставаться. Плачут звезды, падая в темноту. Моих холодных глаз. Я буду сотни лет искать тебя, Даже если ты давно погас», — сообщается в последнем посте в паблике музыкального коллектива.

Ранее московский студент МГТУ имени Баумана жестоко расправился со своей 19-летней подругой. В предсмертной записке он указал песню группы «МЫ» — «Возможно» — как одну из причин, подтолкнувших его к преступлению. В Сети появилась петиция с просьбой о запрете песни, сам Шейк попросил не связывать композицию с убийством.

Данил Бардин
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