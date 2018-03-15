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15 марта 2018
14 марта 2018
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Главные новости Югры
19:39  15 марта 2018 0

Общественники ХМАО восстали против доверенного лица Грудинина, избившего чеченскую девушку. «Он посчитал себя Чингисханом!»

Пресс-конференция, по избирательной кампании кандидата в президенты России Павла Грудинина. Екатеринбург, грудинин павел
Решение Грудинина по ХМАО вызвало негодования местной общественностиФото: Анна Майорова © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Глава чечено-ингушской диаспоры Ханты-Мансийска Султан Исраилов назвал неправильным решение кандидата в президенты России Павла Грудинина назначить своим доверенным лицом в Югре Виктора Валеева. Последний был депутатом Думы ХМАО и, обладая депутатским мандатом, избил продавщицу овощей из Чечни Зарему Батраеву.

Как сообщил в разговоре с «URA.RU» Исраилов, Валеев отказался извиняться перед девушкой даже после того, как его лишили статуса депутата и суд признал его виновным по статье «Побои». Пострадавшая сторона обратилась за помощью к депутатам Госдумы от Чечни, республиканские СМИ активно освещали конфликт. Помимо этого Султан Исраилов обещал, что «в случае бездействия органов и властей» своих «эмиссаров» в Югру пришлет Рамзан Кадыров.

«Если Грудинин сделал его своим доверенным лицом — это его интерес, но я считаю, что это неправильно. Он (Валеев) так и не признал свою вину, не извинился. Он посчитал себя Чингисханом! Я сам занимался этим делом, лично с ним встречался и разговаривал. Когда стало понятно, что никакой реакции не будет, мы решили писать письмо в Чеченскую республику, депутатам, в ГТРК», — комментирует собеседник.

Международный инвестиционный форум "Сочи-2016", второй день. Сочи, кадыров рамзан
Во время скандала защитники Батраевой обращались за поддержкой к властям Чечни
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Узнать позицию Виктора Валеева на момент подготовки материала не удалось — доверенное лицо Грудинина сообщило, что находится в дороге и не может говорить.

Конфликт между Виктором Валеевым и Заремой Батраевой произошел в ноябре 2013 года, когда коммунист купил у нее помидоры, а дома якобы обнаружил, что они тухлые. Депутат вернулся в магазин и устроил скандал. По словам Батраевой, Валеев ее оскорблял, дважды ударил по голове, оттаскал за волосы, а также кричал своим помощникам: «Привезите мне два ствола, я их всех перестреляю».

После скандала в СМИ комиссия по этике при Думе ХМАО отозвала у депутата мандат, суд признал его виновным. Благодаря амнистии Виктор Валеев должен был выплатить в пользу пострадавшей 3,3 тыс. рублей.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
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