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18 марта 2018
17 марта 2018
16 марта 2018
20:00  18 марта 2018 0

В Прикамье явка превысила результат шестилетней давности. Начался подсчет бюллетеней

ВЫБОРЫ 2018. Голосование губернатора Пермского края Максима Решетникова. Пермь. , мацуев денис, избирательный участок
Денис Мацуев приехал выбирать президента в ПермьФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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В Пермском крае завершились выборы президента России, явка превысила показатели 2012 года. Избирательные участки закрылись в 20:00, начался подсчет результатов.

В воскресенье, 18 марта, в Прикамье работали 1844 участка. На голосование были приглашены 2 млн 9 тысяч избирателей. В Instagram пермякам напоминал о выборах и губернатор Максим Решетников. Сам он c супругой посетил избирательный участок в центре Перми — в педагогическом университете. Здесь же проголосовал и пианист Денис Мацуев, который проводит в столице Прикамья международный фестиваль.

В Прикамье уже отметили значительный рост явки по сравнению с 2012 годом, ситуацию активно обсуждают в соцсетях. О каких-либо серьезных нарушениях пока говорить не приходится — СМИ писали о многочисленных экскурсионных автобусах в Перми, но факта «подвозов» избирателей пока никто не доказал.

На данный момент известна явка избирателей на 18:00. Она составила 57,14%. Это уже на 2% больше итогового показателя 2012 года (55,11% — предпоследнее место по России). В Прикамье явным лидером по явке остается Соликамский район — более 72% проголосовавших. В аутсайдерах: Юсьвинский (45,14%), Кизеловский (46,09%) и Чердынский (47,45%) районы.

Стефан Савелли
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