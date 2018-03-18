В Прикамье явка превысила результат шестилетней давности. Начался подсчет бюллетеней

В Пермском крае завершились выборы президента России, явка превысила показатели 2012 года. Избирательные участки закрылись в 20:00, начался подсчет результатов.
В воскресенье, 18 марта, в Прикамье работали 1844 участка. На голосование были приглашены 2 млн 9 тысяч избирателей. В Instagram пермякам напоминал о выборах и губернатор Максим Решетников. Сам он c супругой посетил избирательный участок в центре Перми — в педагогическом университете. Здесь же проголосовал и пианист Денис Мацуев, который проводит в столице Прикамья международный фестиваль.
В Прикамье уже отметили значительный рост явки по сравнению с 2012 годом, ситуацию активно обсуждают в соцсетях. О каких-либо серьезных нарушениях пока говорить не приходится — СМИ писали о многочисленных экскурсионных автобусах в Перми, но факта «подвозов» избирателей пока никто не доказал.
На данный момент известна явка избирателей на 18:00. Она составила 57,14%. Это уже на 2% больше итогового показателя 2012 года (55,11% — предпоследнее место по России). В Прикамье явным лидером по явке остается Соликамский район — более 72% проголосовавших. В аутсайдерах: Юсьвинский (45,14%), Кизеловский (46,09%) и Чердынский (47,45%) районы.