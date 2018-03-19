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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Москвы
02:42  19 марта 2018 0

Резидент Comedy Club публично извинился перед Бузовой за неудачную шутку

Юморист считает, что неприятный инцидент исчерпанФОТО: личная страница Андрея Скорохода в Instagram

Резидент Comedy Club Андрей Скороход попросил прощения у певицы Ольги Бузовой от имени своего сценического героя Глебати. Юморист публично извинился перед артисткой за неудачную шутку и заявил, что со своей стороны считает неприятный инцидент исчерпанным.

После трех недель конфликта, Скороход выложил на свою страницу в социальных сетях пост, в котором он просит прощения у российской певицы от имени своего сценического образа Глебати. «Спустя три недели я узнал, что Ольга Бузова действительно обиделась на меня! Не вижу ничего обидного, но понимаю, что люди разные, и, как писал Островский, „кто-то любит арбуз, а кто-то — свиной хрящик“. Оля придерживается здорового питания, а Глебати — фанат свиных обрубков. Наша разница на юмор очевидна. Мне смешно, а Оля страдает. Я извиняюсь», — цитирует Life резидента Comedy Club. Также Скороход выразил уверенность, что конфликт между звездами шоу-бизнеса исчерпан.

Напомним, Бузова ранее заявила, что собирается подать в суд на Скорохода за публичное оскорбление ее самой и ее поклонников. Скороход выложил в социальной сети коллаж, на котором фотография Бузовой соседствовала рядом с главным персонажем из фильма «Хищник». В свою очередь, председатель партии Ветеранов России Ильдар Резяпов требует призвать Скорохода к ответу. По его мнению, мужчина не должен так относиться к женщине. Также он готов предоставить Бузовой необходимую юридическую поддержку.

Александр Черноскутов
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