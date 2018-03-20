19:21 20 марта 2018 0

Футболист гордится достигнутыми результатами Фото: Дарья Исаева, Sport-Express, TASS

Вратарь футбольного клуба «СКА-Хабаровск», мастер спорта Александр Довбня поделился фактами из жизни и рассказал о материальных трудностях. Спортсмен особо отметил, что всех результатов добился сам.

«Если честно, я нищеброд. Родился в коммуналке, у меня бедные родители. Даже если то, чего я достиг на данный момент, останется моим максимумом, буду горд перед семьей и детьми. Меня никто никуда не пихал, не продвигал, все делал сам. Да, мне помогали с просмотрами, но там я добивался всего самостоятельно», — цитирует футболиста «Чемпионат». Довбня добавил, что знает себе цену. В финском ФК «Хака» он просил повышения зарплаты. «Не просил огромную зарплату, но хотел адекватных условий», — пояснил вратарь.

Александр Довбня начал заниматься футболом с детства. Выступал за финский «Хака», московское «Торпедо» и другие клубы. Был арендован, а затем и выкуплен владивостокской «Луч-Энергией». С 2016 года выступает за «СКА-Хабаровск».