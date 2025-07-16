Жителей Подмосковья предупредили о сильных грозах

В Подмосковье 16 июля ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы со шквалистым ветром до 17 м/с. Об этом предупреждает МЧС РФ.
«В период с 10 часов до конца суток 16 июля на территории Москвы ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17 м/с», — пишет ведомство Москвы в своем telegram-канале. Кроме того, главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует парковаться в безопасных местах, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, внимательно управлять автомобилем и не оставлять детей без присмотра.
Ранее на Москву обрушился тропический ливень. Дороги и машины ушли под воду. Огромные лужи преграждали путь как общественному транспорту, так и автомобилям. В здании Госдумы в центре Москвы затопило специально отведенное для курения место. На станции метро «Бескудниково» из-за гроз отключили энергоснабжение, а на «Рижской» временно закрыли вестибюль для пассажиров.
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