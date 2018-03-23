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23 марта 2018
Главные новости Москвы
15:55  23 марта 2018 4

Жириновский назвал дату своего ухода из политики. Прощальная речь уже готова

Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, жириновский владимир
Лидер ЛДПР основательно подготовился к завершению карьерыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подготовил прощальную речь, которую он произнесет накануне завершения политической карьеры. В своем обращении парламентарий надеется, что после его ухода Россия будет жить «также спокойно и счастливо».

С прощальной речью лидер ЛДПР планирует выступить 1 мая 2036 года перед своим уходом с поста руководителя Госсовета — должности, которая, по задумке Жириновского, должна стать главной в России. Жириновский подчеркнул, что россиянам не стоит поддаваться обману со стороны тех, кто «обещает кисельные берега». Лидер ЛДПР надеется, что будущем в России исчезнет деление на классы, которое возникло в результате «чудовищной ошибки много лет назад», сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Я вижу, что многие из вас плачут, к вашему горлу подкатывает комок, в душах печаль… Не грустите… Я прошу вас прекратить плакать! Обнимайтесь, целуйтесь, отпустите в небо голубей, воздушные шарики, покушайте мороженое — и пусть музыка гремит на всех улицах и площадях нашей огромной и прекрасной Родины!» — цитирует заявление Жириновского «Парламентская газета».

Как напоминает сайт «Подмосковье сегодня», Жириновский неоднократно заявлял о готовности покинуть лидерский пост в ЛДПР, но по-прежнему не может найти достойного преемника. В беседе с журналистами он отметил, что нового партийного лидера нельзя вырастить, поскольку «это не огурцы и не помидоры».

В четверг, 22 марта, Жириновский оказался в центре сексуального скандала. С обвинениями в домогательствах со стороны лидера ЛДПР выступил журналист «Дождя» Ринат Давлетгильдеев. По его словам, в 2006 году помощники Жириновского настойчиво приглашали журналиста в сауну, а сам политик навязчиво трогал его руками, сообщает «Национальная служба новостей».

Сергей Макеев
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