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Главные новости Свердловской области
15:51  26 марта 2018 0

На уральском военном заводе произошло ЧП. Пришлось вызывать «скорую»

Во время ремонта здания сорвался грузФото: «УПКБ „Деталь“»

В Каменске-Уральском, на УПКБ «Деталь», которое занимается производством радиолокационных систем, произошло ЧП. Как стало известно «URA.RU», во время ремонта крыши рядом с рабочими рухнул груз с керамзитом.

«На предприятии сейчас идет ремонт кровли крыши. Сотрудники подрядчика неправильно закрепили груз с керамзитом, тот сорвался с высоты и упал рядом с женщинами-работницами. Они очень сильно испугались, но не пострадали. Но на всякий случай им вызвали скорую помощь», — рассказал «URA.RU» собеседник на заводе.

Официально на предприятии ситуацию не комментируют. «Погибших нет. Будем разбираться», — сообщил «URA.RU» секретарь УПКБ.

Данил Бардин
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