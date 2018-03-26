Во время ремонта здания сорвался груз
В Каменске-Уральском, на УПКБ «Деталь», которое занимается производством радиолокационных систем, произошло ЧП. Как стало известно «URA.RU», во время ремонта крыши рядом с рабочими рухнул груз с керамзитом.
«На предприятии сейчас идет ремонт кровли крыши. Сотрудники подрядчика неправильно закрепили груз с керамзитом, тот сорвался с высоты и упал рядом с женщинами-работницами. Они очень сильно испугались, но не пострадали. Но на всякий случай им вызвали скорую помощь», — рассказал «URA.RU» собеседник на заводе.
Официально на предприятии ситуацию не комментируют. «Погибших нет. Будем разбираться», — сообщил «URA.RU» секретарь УПКБ.