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15:03  03 апреля 2018 0

В сгоревшем дотла жилом доме в ХМАО погиб человек. ФОТО

Жители Мегиона в шоке от пожара и его последствий двухэтажный дом на почти 30 квартир полностью сгорелФото: группа «Типичный Мегион», «ВКонтакте»

Следственный комитет начал проверку по факту страшной находки на месте крупного пожара в Мегионе — в сгоревшем доме обнаружили тело погибшего человека. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Решение о возбуждении уголовного дела будет приниматься после проверки всех обстоятельств. Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев пожара, для установления причин ЧП будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

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Фото: группа «Типичный Мегион», «ВКонтакте»

Как ранее сообщало «URA.RU», в Мегионе, на улице Новой, сгорел двухэтажный многоквартирный дом — пожарные тушили его больше 6 часов, но строение в итоге выгорело дотла. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, у которого были ожоги кистей рук — тело погибшего нашли позднее, уже при разборе завалов.

Антон Степыгин
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