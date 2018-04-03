15:03 03 апреля 2018 0

Жители Мегиона в шоке от пожара и его последствий двухэтажный дом на почти 30 квартир полностью сгорел Фото: группа «Типичный Мегион», «ВКонтакте»

Следственный комитет начал проверку по факту страшной находки на месте крупного пожара в Мегионе — в сгоревшем доме обнаружили тело погибшего человека. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Решение о возбуждении уголовного дела будет приниматься после проверки всех обстоятельств. Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев пожара, для установления причин ЧП будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

1/3 Фото: группа «Типичный Мегион», «ВКонтакте»

Как ранее сообщало «URA.RU», в Мегионе, на улице Новой, сгорел двухэтажный многоквартирный дом — пожарные тушили его больше 6 часов, но строение в итоге выгорело дотла. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, у которого были ожоги кистей рук — тело погибшего нашли позднее, уже при разборе завалов.