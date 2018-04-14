08:46 14 апреля 2018 0

Данила Козловский впервые выступил не только в роли актера, но и режиссера Фото: личная страница Данилы Козловского в Instagram

В соцсетях уральцы обсуждают режиссерский дебют актера Данилы Козловского — фильм «Тренер». Накануне он презентовал киноленту в Екатеринбурге.

Мнения пользователей соцсетей разделились: нашлись и ярые поклонники отечественного кинематографа, и столь же активные его критики. «Посмотрел с удовольствием и на одном дыхании! Фильм про футбол, но совсем не о футболе, о любви, дружбе, о страхе и о вере», «Если мы можем снимать такие фильмы, после которых хочется верить, что мы и играть можем — это чего-то да стоит», «Кино о том, что, несмотря на неудачи надо брать себя в руки, что-то стараться сделать хорошо», — написали те, кому фильм понравился. Их противники высказали противоположную точку зрения: «Полное г…, а не фильм!», «Ясно, что работа первая, косяков много, может и не фонтан…», «Похоже, это все что надо знать об этом шедевре отечественного кинематографа».

Многие отметили патриотичность киноленты: «Надо поддерживать патриотизм и веру в то, что в этой стране могут что-то стараться делать качественно», «Чемпионат [ЧМ-2018 в России — прим. ред.] мы выиграем, как в фильме! На одном дыхании, и на патриотизме».

Козловский исполнил в фильме главную роль, стал соавтором сценария и впервые выступил в роли режиссера. В «Тренере» рассказывается история нападающего сборной, игрока «Спартака» Юрия Столешникова, который в решающем матче не забил пенальти. После этого футболиста с позором увольняют, но через два года его приглашают тренером в провинциальную команду «Метеор», которую он пытается вывести в лидеры.

Напомним, что Козловский резко высказался о злобных и хамоватых россиянах, которым не понравился трейлер картины, сообщал телеканал 360. В Общественной палате РФ Козловского призвали «следить за словами», писал RT. По данным агентства Nation News, позже актер и режиссер заявил, что беспокоится за свое будущее в России, но уезжать не собирается.