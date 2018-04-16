21:00 16 апреля 2018 0

Россию ждет мрачное будущее Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Аналитик, предсказавший кризис 1998 года и девальвацию рубля, заявил о «мрачном будущем России». В холодной войне с РФ пострадают в первую очередь инвесторы, считает эксперт. Правда, это не пугает вице-премьера Аркадия Дворковича. Он настолько точно предвидел рост курса доллара, что называл ситуацию «некритичной».

Русским санкции нипочем, отечественные работодатели даже объявили о росте зарплат. Якобы из-за небывалого подъема экономики компании примут больше людей и станут лучше платить.

Поэтому скоро всех студентов-бюджетников отправят по «разнарядке» отрабатывать бесплатное образование. Не хочешь работать — возвращай стоимость всего обучения и деньги, которые тратило государство на соцподдержку.

Сегодня Роскомнадзор заблокировал Telegram. Ксения Собчак очень расстроилась и призвала власти «отстать от людей и не мешать жить». Блокировку мало кто почувствовал, потому что многие заранее установили средства обхода. Читайте, куда переедут российские Telegram-каналы, чтобы не терять прибыль.

Визит сирийского президента Башара Асада в ХМАО будет неформальным. Об этом заявила губернатор региона Наталья Комарова, добавив, что уже вовсю готовится.

Ярославский депутат в ответ на санкции растоптал свой iPad и выложил видео, призвав всех последовать его примеру.