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16 апреля 2018
21:00  16 апреля 2018 0

Что ждет Россию, Telegram заблокировали, депутат растоптал iPad. Главное за день — в подборке «URA.RU

Балки - временное жилье построенное в советское время. Сургут, улица ленина, временное жилье, разруха, балок, автомобиль волга
Россию ждет мрачное будущееФото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Аналитик, предсказавший кризис 1998 года и девальвацию рубля, заявил о «мрачном будущем России». В холодной войне с РФ пострадают в первую очередь инвесторы, считает эксперт. Правда, это не пугает вице-премьера Аркадия Дворковича. Он настолько точно предвидел рост курса доллара, что называл ситуацию «некритичной».

Русским санкции нипочем, отечественные работодатели даже объявили о росте зарплат. Якобы из-за небывалого подъема экономики компании примут больше людей и станут лучше платить.

Поэтому скоро всех студентов-бюджетников отправят по «разнарядке» отрабатывать бесплатное образование. Не хочешь работать — возвращай стоимость всего обучения и деньги, которые тратило государство на соцподдержку.

Сегодня Роскомнадзор заблокировал Telegram. Ксения Собчак очень расстроилась и призвала власти «отстать от людей и не мешать жить». Блокировку мало кто почувствовал, потому что многие заранее установили средства обхода. Читайте, куда переедут российские Telegram-каналы, чтобы не терять прибыль.

Визит сирийского президента Башара Асада в ХМАО будет неформальным. Об этом заявила губернатор региона Наталья Комарова, добавив, что уже вовсю готовится.

Ярославский депутат в ответ на санкции растоптал свой iPad и выложил видео, призвав всех последовать его примеру.

Надежда Банникова
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