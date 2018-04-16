Аналитик, предсказавший кризис 1998 года, пообещал России «мрачное» будущее

Аналитик Джон Пол Смит, который предсказал экономический кризис в России в 1998 году незадолго до его начала, дал новый прогноз. Он считает, что Россию в ближайшее время не ждет ничего хорошего.
Смит в интервью изданию Bloomberg заявил, что сейчас инвесторам нежелательно покупать российские ценные бумаги, которые значительно подешевели после введения очередных санкций США. «Инвесторы могут стать жертвами действий обеих сторон конфликта в новой холодной войне», — сказал аналитик. Он не исключает возможности краткосрочного отскока рубля и фондового рынка, но долгосрочный прогноз он называет «мрачным». По мнению Смита, инвесторы недостаточно серьезно относятся к нынешнему конфликту между Россией и Западом, который представляет собой столкновение «политических, экономических и финансовых систем».
Джон Пол Смит в начале 1998 года предупредил о масштабном финансовом кризисе в России и девальвации. Через несколько месяцев Россия допустила дефолт по внутреннему долгу на 40 миллиардов долларов, а рубль отправился в свободное падение.