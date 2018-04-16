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16 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:56  16 апреля 2018 0

Аналитик, предсказавший кризис 1998 года, пообещал России «мрачное» будущее

Клипарт. Санкт-Петербург., милостыня, пенсионерка, бабушка, нищета
Долгосрочный прогноз для России Джон Пол Смит назвал «мрачным»Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Аналитик Джон Пол Смит, который предсказал экономический кризис в России в 1998 году незадолго до его начала, дал новый прогноз. Он считает, что Россию в ближайшее время не ждет ничего хорошего.

Смит в интервью изданию Bloomberg заявил, что сейчас инвесторам нежелательно покупать российские ценные бумаги, которые значительно подешевели после введения очередных санкций США. «Инвесторы могут стать жертвами действий обеих сторон конфликта в новой холодной войне», — сказал аналитик. Он не исключает возможности краткосрочного отскока рубля и фондового рынка, но долгосрочный прогноз он называет «мрачным». По мнению Смита, инвесторы недостаточно серьезно относятся к нынешнему конфликту между Россией и Западом, который представляет собой столкновение «политических, экономических и финансовых систем».

Джон Пол Смит в начале 1998 года предупредил о масштабном финансовом кризисе в России и девальвации. Через несколько месяцев Россия допустила дефолт по внутреннему долгу на 40 миллиардов долларов, а рубль отправился в свободное падение.

Дарья Корчак
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