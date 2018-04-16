Россияне получат прибавку к зарплате в 2018 году

Работодатели России планируют расширить штат компаний и предприятий, а также увеличить зарплаты. Оба показателя могут вырасти в пределах 10 процентов. Изменения на рынке труда эксперты связывают с ростом экономики страны.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные отчета консалтинговой компании KPMG, на перспективы рынка в 2018 году позитивно смотрят 66% респондентов, пессимистично — 11%. Наибольший оптимизм выражают компании фармацевтической отрасли, пессимистично настроены организации банковского и инвестиционного сектора. 87% респондентов планируют увеличить размер зарплат у штата сотрудников.
В исследовании отмечается, что 43% компаний планируют увеличение численности персонала, 18% — сократят количество сотрудников. Лидером в отношении планов расширения штата стали компании страховой и фармацевтической отраслей. К сокращениям готовятся в банковском секторе и розничной торговле.
В исследовании приняли участие 162 российских и иностранных компаний из различных отраслей. Отмечается, что оно было проведено до новой волны антироссийских санкций.
Ранее действующий премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что острейшей и самой большой проблемой страны является бедность граждан. «Того, что удалось сделать за эти годы, к сожалению, недостаточно, чтобы ее победить», — передает слова председателя правительства портал «Утро.ру».