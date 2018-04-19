Избитого главреда «Областной газеты» проверили на детекторе лжи

Главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин прошел проверку на полиграфе. Она была проведена в рамках расследования уголовного дела по факту совершенного на него нападения. Взять комментарий у главного редактора «Областной газеты» не удалось, он не ответил на звонок корреспондента «URA.RU».
Накануне Полянин был выписан из больницы, сообщает «Областная газета». Его состояние сейчас оценивается как удовлетворительное, однако сам главред издания рассказал, что ему назначили длительное лечение. При этом уже 16 апреля в 23 больнице Екатеринбурга, куда он попал после избиения, «URA.RU» рассказали, что такого пациента в стационаре нет.
Напомним, покушение на Полянина было совершено 12 апреля во дворе его дома. Двое неизвестных избили его арматурой, в результате чего он получил перелом ребра и ушиб головного мозга. Незадолго до этого «Областная газета» опубликовала материал о коммунальных войнах. Ранее «URA.RU» писало о некоторых странностях в истории с покушением на Полянина.