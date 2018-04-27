Оборонный завод Перми уведомил о сокращениях, которые коснутся почти 800 человек

19:03 27 апреля 2018 0

Мотовилихинские заводы производят технику военного и гражданского назначения Фото: сайт ПАО «Мотовилихинские заводы»

ПАО «Мотовилихинские заводы» предупредило министерство социального развития Пермского края о предстоящих сокращениях. При этом на предприятии говорят, что им все еще нужны работники, чтобы выполнять госзаказ.

Уведомления о сокращениях получит 791 работник. Их выдает конкурсный управляющий Виталий Шемигон, который занимается банкротством акционерного общества. В пресс-службе ПАО «Мотовилихинские заводы», пояснили, что планируют предложить большинству коллектива трудоустроиться в другие юрлица компании. «В группе предприятий „МЗ“ массовых сокращений пока не планируется», — ответили «URA.RU» в пресс-службе завода.

В прошлом году АО «Всероссийский Научно-Исследовательский Институт «Сигнал» (входит в Ростех) подал на «Мотовилихинские заводы» в суд, потребовав вернуть 32 млн рублей. Это стало толчком к банкротству пермского оборонного предприятия. При этом на самом заводе тогда говорили, что для компании с миллиардными оборотами долг в 32 млн — несерьезный, банкротства можно избежать. Когда суд опубликовал решение о банкротстве, исполняющий обязанности конкурсного управляющего Виталий Шемигон изучил финансы акционерного общества. Он резюмировал, что восстановить платежеспособность «Мотовилихинских заводов» нельзя.

Сейчас за активы «Мотовилихинских заводов» началась борьба между кредиторами. В начале апреля к заводу заявили требований на 13,9 млрд рублей, активов у завода — 14,8 млрд. Однако эксперты сомневаются, что имущества завода хватит. «Пока активы завода перекрывают требования к нему. Но эта ситуация эта, уверен, поменяется, — заявил „URA.RU“ преподаватель кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса ПГНИУ Александр Сятчихин. — Еще будут оспаривать сделки, вырастет размер текущих платежей. Все это скажется на конкурсной массе. Поэтому доля требований, на удовлетворение которых могут рассчитывать кредиторы, подобно уровню заряда аккумулятора нашего телефона, будет постепенно снижаться». Работники, которые попадут под сокращение, также будут претендовать на выплаты.