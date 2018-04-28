В связи с тяжелой экономической ситуацией на Украине ее граждане обратились к нелегальной трансплантологии. Украинцы хотят продать свои органы из-за отсутствия денег. Для этого они отправляются в Турцию, где органы разрешено дарить.
Об этом в эфире передачи «Обоз ТВ» рассказала журналистка украинского телеканала «СТБ» Ирина Заславец. По ее словам, в киевский Институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова регулярно приходят письма с просьбой купить органы. Журналистка пояснила, что лично видела сообщение, в котором женщина умоляла купить почку, поскольку ей очень нужны были деньги.
Как уточнила Заславец, в турецких клиниках работают этические комитеты, где специалисты интересуются, не на продажу ли пойдут органы. «У тебя спрашивают — вы точно не продаете свой орган? Я, проинструктированная человеком, который платит деньги, говорю — ни в коем случае. Потом я подписываю согласие, что не продаю. Таким образом врачи снимают с себя ответственность, я их обманула», — объяснила схему корреспондентка, пишет агентство Nation News.