Спасение проблемных банков ударило по пенсиям россиян

09:29 29 апреля 2018 0

Россияне, вложившие деньги в НПФ, пострадают из-за санации банков Фото: depositphotos.com © URA.RU

По данным ЦБ РФ, доходность пенсионных накоплений россиян в НПФ в 2017 году составила 3,8%. Это в два раза меньше доходности накоплений так называемых молчунов (тех, кто оставил свои пенсионные накопления в Пенсионном фонде России) в ВЭБе. Причиной этого назвали плохие показатели НПФ, потерявших деньги из-за санации крупных российских банков.

Ухудшение инвестиционного климата связано с санацией Центробанком таких банков, как «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк (экс-владельцы — Алексей и Дмитрий Ананьевы, последний — бывший сенатор от Ямала). Отрицательную доходность по итогам 2017 года показали четыре НПФ, сообщает РБК. Из них три — негосударственные пенсионные фонды, пострадавшие из-за санации банка «Открытия»: НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» (доходность по пенсионным накоплениям уменьшилась на 5,3%), НПФ «РГС» (минус 2,9%) и НПФ электроэнергетики (минус 1,7%). А также НПФ «Будущее» (минус 2%), являющийся держателем ценных бумаг «ФК Открытие», обесценившихся в результате санации, и депозита в Промсвязьбанке.

ЦБ стремится записать часть убытков от санации банков на их владельцев, сообщало агентство Nation News. Отмечается, что экс-собственникам предъявят требование в связи с упущенной выгодой от потраченных на финансовое оздоровление средств.