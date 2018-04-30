В интернете появилось видео с избирательного участка в Юрюзани Челябинской области, где неиспользованные бюллетени гасят топором. Случай произошел в УИК №992.
Бюллетени остались после дополнительных выборов депутата совета депутатов Юрюзанского городского поселения по одномандатному избирательному округу №2, сообщает ассоциация «Голос.Екатеринбург». После подсчета бюллетеней производится погашение неиспользованных. Обычно это делают при помощи ножниц, отрезая левый нижний угол бюллетеня. Но в Юрюзани избрали другой метод — с использованием топора.
На момент публикации получить комментарий избирательной комиссии Челябинской области не удалось.
«URA.RU» ранее писало, что ассоциация «Голос» признала отсутствие нарушений на выборах президента РФ 18 марта. Кроме того, в организации отметили, что по сравнению с выборами 2012 года, в день последних выборов главы государства информации о фальсификациях стало поступать гораздо меньше.