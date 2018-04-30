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Главные новости Челябинской области
10:47  30 апреля 2018 0

На Урале после выборов бюллетени порубили топором. ВИДЕО

В Юрюзани необычно подошли к погашению бюллетенейСкриншот с видео

В интернете появилось видео с избирательного участка в Юрюзани Челябинской области, где неиспользованные бюллетени гасят топором. Случай произошел в УИК №992.

Бюллетени остались после дополнительных выборов депутата совета депутатов Юрюзанского городского поселения по одномандатному избирательному округу №2, сообщает ассоциация «Голос.Екатеринбург». После подсчета бюллетеней производится погашение неиспользованных. Обычно это делают при помощи ножниц, отрезая левый нижний угол бюллетеня. Но в Юрюзани избрали другой метод — с использованием топора.

На момент публикации получить комментарий избирательной комиссии Челябинской области не удалось.

«URA.RU» ранее писало, что ассоциация «Голос» признала отсутствие нарушений на выборах президента РФ 18 марта. Кроме того, в организации отметили, что по сравнению с выборами 2012 года, в день последних выборов главы государства информации о фальсификациях стало поступать гораздо меньше.

Ольга Кулакова
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