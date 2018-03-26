«Голос» признал: «Грубых нарушений 18 марта не было»

13:08 26 марта 2018 0

В России прошли президентские выборы — ЦИК и наблюдатели подводят итоги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава ЦИК России Элла Памфилова в пятницу, 23 марта, объявила окончательные результаты президентских выборов. Почти три месяца страна жила главной политической гонкой года. Центризбирком сделал все, чтобы сделать эти выборы максимально прозрачными и доступными: были отменены открепительные удостоверения, внедрена система «мобильного избирателя», на участках появились системы для автоматического подсчета бюллетеней (КОИБ). Итог оправдал все ожидания: в сравнении с 2012 годом россиян проголосовало больше, а нарушений зафиксировано в разы меньше. О том какие отношения у независимых наблюдателей с Эллой Памфиловой, о пользе КОИБов и будущих планах «URA.RU» рассказал сопредседатель ассоциации «Голос» Григорий Мельконьянц.

— Григорий Аркадьевич, как вы оцениваете итоги выборов президента?

Сопредседатель ассоциации «Голос» Григорий Мельконьянц рассказал о ходе голосования 18 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Грубых нарушений в день голосования не было. Скорее были вопросы по ходу кампании: мы фиксировали проблемы свободы СМИ, равного освещения кандидатов в медиа, а также проблемы тенденциозного освещения. Были случаи, когда на избирательные участки люди шли голосовать не свободно, речь идет о работниках бюджетной сферы и сотрудниках крупных предприятий. Есть зафиксированные на видео нарушения процедуры подсчетов голосов, некоторые протоколы переписывались. Были проблемы с надомным голосованием, люди жаловались на то, что не могли найти себя в списках избирателей. С этими проблемами нам всем предстоит разбираться после выборов, чтобы учесть на будущее.

— Эти нарушения могли повлиять на исход голосования?

— Наша ассоциация считает, что вопрос о том, кто получил большинство голосов не стоит.

Но нарушения были, и поэтому, если мы хотим, чтобы выборы в России становились лучше, то нам необходимо каждый случай довести до конца. Уже есть ряд участков, результаты которых были отменены ЦИК по нашему обращению. Только в Москве признаны недействительными результаты на трех УИК, сейчас возник еще один переписанный протокол. Информация всплывает с задержкой: к нам еще поступают данные от видео-наблюдателей. Нам нужно объединить усилия с ЦИК, чтобы все факты нарушения закона разобрать и довести до логического конца.

— Есть ли какая-то динамика на улучшение процедуры голосования? Эти выборы в сравнении с 2012 году стали чище?

— Если сравнивать с выборами 2012 года, то в день голосования информации о каких-то прямых фальсификаций стало поступать гораздо меньше. Но

не все услышали призывы ЦИК, особенно на Северном Кавказе. Отдельные инциденты зафиксированы в Москве и Московской области. Причем непонятно, зачем это делалось. Но это почему-то происходит, кому-то это нужно.

Наша задача — это вычищать. У нас есть очень большой материал для анализа, а также для того, чтобы начать принимать меры. Мы с ЦИК начнем обобщать информацию, сейчас страсти немного улягутся, и по каждому отдельному случаю будем разбираться и принимать решения. Мы рассчитываем успеть к Единому дню голосования.

Глава ЦИК Элла Памфилова заслужила уважение правозащитников и наблюдателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Как вы относитесь к Элле Памфиловой?

— Мы видим в ней большую поддержку. И это взаимно. Мы тоже всячески ее поддерживаем в ее стремлении навести порядок на выборах. Мы прекрасно понимаем, что невозможно одной Центральной избирательной комиссии при достаточно ограниченных полномочиях справиться со всеми этими проблемами. Безусловно, нужно привлекать представителей исполнительной власти, чтобы они наводили порядок там, где используется административный ресурс. Потому что у ЦИК не всегда есть возможность влиять на ситуацию. Но я надеюсь, что общими усилиями на протяжении ближайших лет, будем продолжать наводить порядок.

— Как вы оцениваете техническую составляющую на этих выборах? Новшества упростили вашу задачу?

— В этом году, к сожалению, у ЦИК не было материальной возможности, чтобы покрыть видеокамерами все избирательные участки, но впервые были установлены камеры в территориальных избирательных комиссиях.

Спасибо Центризбиркому за то, что эти камеры были, благодаря им мы получили большой массив информации.

Кроме этого, увеличение количества КОИБов на участках стало шагом в правильном направлении. Но все-таки это недешевое удовольствие. КОИБы безусловно считают честнее, чем это делают люди. Но впредь нужно проводить профилактическую проверку КОИБов, чтобы участники выборов им доверяли. Например, коммунисты в период этой избирательной кампании неоднократно заявляли, что не доверяют честности электронных урн для голосования. У «Голоса», наоборот, не имеется никаких фактов, которые бы подтверждали эти подозрения. В целом, претензий к ЦИК не очень много.