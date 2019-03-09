08 марта 2019

Названы самые легкие профессии для трудоустройства

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 12:39
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Операция на позвоночнике в Сургутской клинической травматологической больнице. Сургут, операция, хирург, медицина, доктор, врач
В службе занятости быстрее найдут работу врачи и медперсоналФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Минтруда РФ рассказали, в каких профессиях быстрее всего найти работу через центры занятости. Проще всего в России с трудоустройством придется врачам, медперсоналу и квалифицированным рабочим.

«Быстро найти работу при посредничестве службы занятости могут врачи и средний медицинский персонал», — пишет RT со ссылкой на Минтруд. Помимо докторов место работы быстро найдут рабочие строительной, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности. Вслед за рабочими идут специалисты в области электротехники и электроники, металлообрабатывающего и машиностроительного производства. Далее — охранники.

Ранее Минтруд озвучил самые востребованные профессии на рынке труда. Чаще всего в стране требуются бухгалтеры, педагоги профессионального, дополнительного и дошкольного образования.

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