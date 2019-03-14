13 марта 2019
12 марта 2019

Уралочка, убитая упавшей с крыши ледяной глыбой, успела спасти от нее школьницу

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 10:42
Размер текста
-
17
+
Уборка снега с крыш. Ханты-Мансийск., крыша, снег
Жертв трагедии могло быть большеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Пожилая женщина в Симе (Челябинская область), которую убило сорвавшейся с крыши глыбой льда, успела вытолкнуть из-под удара девочку-подростка. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Она спасла девочку-школьницу. Оттолкнула ее, а сама погибла», — цитирует «Первый областной» свидетеля трагедии.

Новость по теме
На Урале женщину убила рухнувшая с крыши ледяная глыба. ФОТО, ВИДЕО

Как уже писало «URA.RU», 12 марта в городе Сим сорвавшаяся с крыши дома на улице Кирова ледяная глыба упала на 61-летнюю женщину, которая получила смертельную травму. Очевидцы опубликовали видео с места ЧП, а также фотографию спешно пригнанной туда коммунальщиками для уборки крыши автовышки.

Губернатор области Борис Дубровский обвинил в произошедшем управляющую компанию. Следственное управление СКР по региону сообщило о возбуждении уголовного дела.

Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...