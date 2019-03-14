Уралочка, убитая упавшей с крыши ледяной глыбой, успела спасти от нее школьницу

Пожилая женщина в Симе (Челябинская область), которую убило сорвавшейся с крыши глыбой льда, успела вытолкнуть из-под удара девочку-подростка. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
«Она спасла девочку-школьницу. Оттолкнула ее, а сама погибла», — цитирует «Первый областной» свидетеля трагедии.
Как уже писало «URA.RU», 12 марта в городе Сим сорвавшаяся с крыши дома на улице Кирова ледяная глыба упала на 61-летнюю женщину, которая получила смертельную травму. Очевидцы опубликовали видео с места ЧП, а также фотографию спешно пригнанной туда коммунальщиками для уборки крыши автовышки.
Губернатор области Борис Дубровский обвинил в произошедшем управляющую компанию. Следственное управление СКР по региону сообщило о возбуждении уголовного дела.