С челябинской станции отправился агроэкспресс в Индию

Поезд повез в Индию овсяные хлопья и крупы Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Со станции Формачево в Челябинской области 2 мая отправился поезд «Агроэкспресс» до Индии. Как сообщили в пресс-службе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), поезд сформировала дочерняя структура РЖД.

«С транспортно-логистического комплекса 'Южноуральский' компания „РЖД Логистика“ отправила первый полносоставный „Агроэкспресс“ в Индию по транспортному коридору „Север-Юг“. Поезд везет овсяные хлопья и крупы из России», — сообщили в ГТЛК.

Агроэкспресс состоит из 31 двадцатифутового контейнера. Состав проследует через Казахстан до станции Сарахс в Туркменистане. Там контейнеры перегрузят на колею 1435 мм и продолжат путь через Иран до порта Бендер-Аббас. Затем морем груз доставят до порта Мундра в Индии. Предполагается, что в пути поезд проведет 35 суток.

Этот маршрут является частью транспортного коридора. В ГТЛК сослались на экспертов, оценивших, что в ближайшие годы объем перевозок здесь может достичь 100 тысяч тонн грузов, произведенных агропромышленным комплексом.

В июне 2023 года первый контейнерный поезд отправился с Формачево до Саудовской Аравии. В сентябре проводили поезд до Ирана, который повез электротехнику.