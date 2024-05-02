Текслер поможет установить в Златоусте стелу в виде гигантского клинка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-подход с Олегом Матыциным и Алексеем Текслером. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер поддержал идею создания стелы Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поможет установить в Златоусте гигантскую стелу в виде клинка. Как рассказал мэр Максим Пекарский, композиция создана по мотивам изделия оружейной фабрики выпуска 1943 года.

«В 2024 году 14-метровая конструкция появится на площади у дворца культуры „Металлург“. Проект реализуется на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов. Благодарю губернатора Алексея Текслера за оказанную помощь», — рассказал Пекарский в telegram-канале.

Выбор местоположения определили голосование граждан и поддержка ветеранов. Дизайн-проект разработал скульптор Денис Стритович. Элементы стелы будут выполнены из светло-серого гранита с объемным рисунком, а декоративная композиция — из бронзы. По задумке, стела повторит стилистику входной группы ДК.

На пилонах техникой советской мозаики создатели выложат фотографии времен Великой Отечественной войны. На фризе разместят фрагменты панорамы Сталинградской битвы. Мотив взяли с клинка. Изделие увидело свет в 1943 году. Изготовили клинок мастера Златоустовской оружейной фабрики. В настоящее время предприятие, как сообщал URA.RU гендиректор Валерий Томея, успешно производит черные ножи, которыми в войну пользовались бойцы добровольческого танкового корпуса.

О том, что стела появится, Пекарский впервые сообщил в начале апреля. Событие связали с присвоением Златоусту звания «Город трудовой доблести». Решение об этом президент РФ Владимир Путин принял осенью 2022 года.

Стела в длину составит 14 метров
Стела в длину составит 14 метров
Фото:
Мотивы орнамента повторят изображение на клинке 1943 года
Мотивы орнамента повторят изображение на клинке 1943 года
Фото:
Установку связали с присвоением Златоусту статуса города трудовой доблести
Установку связали с присвоением Златоусту статуса города трудовой доблести
Фото:
Дизайн стелы повторит стилистику входной группы дворца культуры
Дизайн стелы повторит стилистику входной группы дворца культуры
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поможет установить в Златоусте гигантскую стелу в виде клинка. Как рассказал мэр Максим Пекарский, композиция создана по мотивам изделия оружейной фабрики выпуска 1943 года. «В 2024 году 14-метровая конструкция появится на площади у дворца культуры „Металлург“. Проект реализуется на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов. Благодарю губернатора Алексея Текслера за оказанную помощь», — рассказал Пекарский в telegram-канале. Выбор местоположения определили голосование граждан и поддержка ветеранов. Дизайн-проект разработал скульптор Денис Стритович. Элементы стелы будут выполнены из светло-серого гранита с объемным рисунком, а декоративная композиция — из бронзы. По задумке, стела повторит стилистику входной группы ДК. На пилонах техникой советской мозаики создатели выложат фотографии времен Великой Отечественной войны. На фризе разместят фрагменты панорамы Сталинградской битвы. Мотив взяли с клинка. Изделие увидело свет в 1943 году. Изготовили клинок мастера Златоустовской оружейной фабрики. В настоящее время предприятие, как сообщал URA.RU гендиректор Валерий Томея, успешно производит черные ножи, которыми в войну пользовались бойцы добровольческого танкового корпуса. О том, что стела появится, Пекарский впервые сообщил в начале апреля. Событие связали с присвоением Златоусту звания «Город трудовой доблести». Решение об этом президент РФ Владимир Путин принял осенью 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...