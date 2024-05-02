Алексей Текслер поддержал идею создания стелы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поможет установить в Златоусте гигантскую стелу в виде клинка. Как рассказал мэр Максим Пекарский, композиция создана по мотивам изделия оружейной фабрики выпуска 1943 года.

«В 2024 году 14-метровая конструкция появится на площади у дворца культуры „Металлург“. Проект реализуется на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов. Благодарю губернатора Алексея Текслера за оказанную помощь», — рассказал Пекарский в telegram-канале.

Выбор местоположения определили голосование граждан и поддержка ветеранов. Дизайн-проект разработал скульптор Денис Стритович. Элементы стелы будут выполнены из светло-серого гранита с объемным рисунком, а декоративная композиция — из бронзы. По задумке, стела повторит стилистику входной группы ДК.

На пилонах техникой советской мозаики создатели выложат фотографии времен Великой Отечественной войны. На фризе разместят фрагменты панорамы Сталинградской битвы. Мотив взяли с клинка. Изделие увидело свет в 1943 году. Изготовили клинок мастера Златоустовской оружейной фабрики. В настоящее время предприятие, как сообщал URA.RU гендиректор Валерий Томея, успешно производит черные ножи, которыми в войну пользовались бойцы добровольческого танкового корпуса.

О том, что стела появится, Пекарский впервые сообщил в начале апреля. Событие связали с присвоением Златоусту звания «Город трудовой доблести». Решение об этом президент РФ Владимир Путин принял осенью 2022 года.

Стела в длину составит 14 метров telegram-канал Максима Пекарского Фото:

Мотивы орнамента повторят изображение на клинке 1943 года telegram-канал Максима Пекарского Фото:

Установку связали с присвоением Златоусту статуса города трудовой доблести telegram-канал Максима Пекарского Фото:

Дизайн стелы повторит стилистику входной группы дворца культуры telegram-канал Максима Пекарского Фото: