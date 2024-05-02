Миасский завод защитит от опасных вирусов стоки особых учреждений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Миасский завод медицинского оборудования (АМС-МЗМО, Челябинская область) поставит четыре противочумные станции в три города. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, установки будут обрабатывать сточные воды.

«В производственном комплексе изготавливаются четыре установки обработки сточных вод для строящихся в рамках федеральной программы „Санитарный щит РФ“ противочумных станций и центров гигиены и эпидемиологии. Оборудование будет поставлено в Симферополь, Воронеж и Нижний Новгород», — отметили в пресс-службе завода.

Установки, изготовленные на миасском предприятии, будут использоваться в лабораториях различного профиля, в том числе в патологоанатомических отделениях, ветеринарных учреждениях, вивариях. Установки будут полезны в исследовательских центрах, занимающихся вирусологией, эпидемиологией, производством вакцин и сывороток.

Оборудование работает по принципу термического и химического обеззараживания. Температура, при которой техника может работать, достигает 1320 градусов. Максимальная производительность составит шесть кубических метров в сутки. Станции обеспечат надежное уничтожение патогенных микроорганизмов в стоках. Их принцип работы связан с нагнетаемым паром, который будет нагревать сточные воды. Функционировать в таком режиме оборудование сможет до 20 часов без перерыва.

Установки имеют дополнительный функционал. На выходе имеется кран отбора проб. Также есть измельчитель органических остатков, который призван защитить канализационные трубы от засорения.

Программа «Санитарный шит РФ» спасла от разлива инфекции в регионах, пострадавших от паводков. Об этом в апреле Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин говорил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Установки производят в рамках федеральной программы Фото: пресс-служба АМС-МЗМО

Оборудование отправится в три российских города Фото: пресс-служба АМС-МЗМО