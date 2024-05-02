В Авдеевку доставлена адресная гуманитарная помощь из Челябинской области. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий в рамках видеопроекта «СВОими глазами».
«Привезли помощь в подвалы. Помогли мужчине узнать о судьбе жены. Пережидали атаку ВСУ», — сообщил URA.RU Рыжий.
Рыжий рассказал, что город разрушен до основания. Здесь проживают около тысячи человек. Люди здесь привыкли и уже почти не обращают внимание на обстрелы. Многие живут в подвалах.
«Передвигаемся на высокой скорости, все-таки прифронтовая территория. Включены датчики беспилотников. Пришлось прилечь чуть-чуть», — говорит на видео Рыжий.
Ранее URA.RU сообщало, что челябинским бойцам СВО доставили материалы для изготовления «мангалов» для защиты боевой техники. Так на передовой называют специальную защиту техники и людей.
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