Челябинский ОНФ доставил в Авдеевку гуманитарную помощь. Видео

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Сбор гуманитарной помощи для пострадавших в поселке Сосьва. Екатеринбург, продукты, гуманитарная помощь, сосьва, тушенка, еда
Жители Авдеевки получили от челябинцев адресную помощь Фото:
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В Авдеевку доставлена адресная гуманитарная помощь из Челябинской области. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий в рамках видеопроекта «СВОими глазами».

«Привезли помощь в подвалы. Помогли мужчине узнать о судьбе жены. Пережидали атаку ВСУ», — сообщил URA.RU Рыжий.

Рыжий рассказал, что город разрушен до основания. Здесь проживают около тысячи человек. Люди здесь привыкли и уже почти не обращают внимание на обстрелы. Многие живут в подвалах.

«Передвигаемся на высокой скорости, все-таки прифронтовая территория. Включены датчики беспилотников. Пришлось прилечь чуть-чуть», — говорит на видео Рыжий.

Ранее URA.RU сообщало, что челябинским бойцам СВО доставили материалы для изготовления «мангалов» для защиты боевой техники. Так на передовой называют специальную защиту техники и людей.

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В Авдеевку доставлена адресная гуманитарная помощь из Челябинской области. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий в рамках видеопроекта «СВОими глазами». «Привезли помощь в подвалы. Помогли мужчине узнать о судьбе жены. Пережидали атаку ВСУ», — сообщил URA.RU Рыжий. Рыжий рассказал, что город разрушен до основания. Здесь проживают около тысячи человек. Люди здесь привыкли и уже почти не обращают внимание на обстрелы. Многие живут в подвалах. «Передвигаемся на высокой скорости, все-таки прифронтовая территория. Включены датчики беспилотников. Пришлось прилечь чуть-чуть», — говорит на видео Рыжий. Ранее URA.RU сообщало, что челябинским бойцам СВО доставили материалы для изготовления «мангалов» для защиты боевой техники. Так на передовой называют специальную защиту техники и людей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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