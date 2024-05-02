Челябинский ОНФ доставил в Авдеевку гуманитарную помощь. Видео

02 мая 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Жители Авдеевки получили от челябинцев адресную помощь Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Авдеевку доставлена адресная гуманитарная помощь из Челябинской области. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий в рамках видеопроекта «СВОими глазами». «Привезли помощь в подвалы. Помогли мужчине узнать о судьбе жены. Пережидали атаку ВСУ», — сообщил URA.RU Рыжий. Рыжий рассказал, что город разрушен до основания. Здесь проживают около тысячи человек. Люди здесь привыкли и уже почти не обращают внимание на обстрелы. Многие живут в подвалах. «Передвигаемся на высокой скорости, все-таки прифронтовая территория. Включены датчики беспилотников. Пришлось прилечь чуть-чуть», — говорит на видео Рыжий. Ранее URA.RU сообщало, что челябинским бойцам СВО доставили материалы для изготовления «мангалов» для защиты боевой техники. Так на передовой называют специальную защиту техники и людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Авдеевку доставлена адресная гуманитарная помощь из Челябинской области. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий в рамках видеопроекта «СВОими глазами». «Привезли помощь в подвалы. Помогли мужчине узнать о судьбе жены. Пережидали атаку ВСУ», — сообщил URA.RU Рыжий. Рыжий рассказал, что город разрушен до основания. Здесь проживают около тысячи человек. Люди здесь привыкли и уже почти не обращают внимание на обстрелы. Многие живут в подвалах. «Передвигаемся на высокой скорости, все-таки прифронтовая территория. Включены датчики беспилотников. Пришлось прилечь чуть-чуть», — говорит на видео Рыжий. Ранее URA.RU сообщало, что челябинским бойцам СВО доставили материалы для изготовления «мангалов» для защиты боевой техники. Так на передовой называют специальную защиту техники и людей.