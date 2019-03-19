В кабмине РФ встревожены работой одного из блоков правительства Прикамья

К блоку Алексея Чибисова есть вопросы в Москве Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Реформа пермского правительства

Руководство Минпромторга РФ и бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов обеспокоены действиями промышленного блока Прикамья. Как сообщили «URA.RU» два источника на пермских промышленных предприятиях, из-за сложной ситуации вокруг нескольких заводов под ударом может оказаться глава краевого Минпромторга Алексей Чибисов.

По словам собеседника агентства, в «Москве обеспокоены» ситуацией вокруг «Ремпутьмаша», где в начале года в связи с последующей ликвидацией предприятия были сокращены более 100 человек. Еще более тревожной в Минпромторге считают историю с Кунгурским машзаводом, где, по словам рабочих, «неизвестные вывозят оборудование предприятия», а сами сотрудники вынуждены угрожать краевым властям перекрытием дороги «Кунгур — Пермь» из-за невыплаченных зарплат. Само предприятие сейчас находится в стадии банкротства.

Еще один источник «URA.RU» считает, что явным сигналом Чибисову служит пост, опубликованный бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым на его странице в Facebook. Титов рассказал о конфликте пермского ООО «Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама» с таможенной службой. Компании вменяют уклонение от уплаты таможенных сборов (на ввезенный в РФ товар стоимостью 7,8 миллиона евро) в рамках сделки с австрийской фирмой Andritz. По словам Титова, в действительности спор возник из-за чистой бюрократии: от пермской компании требуют оплатить коробки с распечатанными чертежами, которые уже были получены ранее по электронным каналам. «Недовольства работой краевого Минпромоторга становится все больше. Часть предприятий жалуется по своим каналам напрямую в Москву. Титов явно дает понять, что Чибисов недостаточно активно защищает компании в крае», — считает источник.

ФОТО: Личная страница Бориса Титова в Facebook

Получить комментарий пресс-службы Минпромторга Пермского края к моменту публикации новости не удалось.