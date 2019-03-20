19 марта 2019

На Урале за рулем поймали пьяную мать, которая ехала с двумя маленькими детьми

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 15:54
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ГАИ, ГИБДД, ДПС. Поздравление женщин-водителей. Челябинск, гибдд, дпс, гаи
Автомобиль женщины остановили около школыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Госавтоинспекторы города Каменск-Уральский в Свердловской области задержали женщину, которая пьяной села за руль. При этом она везла с собой в салоне двух маленьких детей.

«Инспекторы остановили автомобиль на улице Кирова возле школы № 22. 31-летняя женщина-водитель имела сильно выраженные признаки опьянения. От медицинского освидетельствования женщина отказалась. Вместе с матерью в машине находились дети трех и пяти лет», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Инспекторы на месте составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Выяснилось, что в марте 2018 года ее уже ловили пьяной за рулем. Теперь ей грозит уголовное дело по статье «повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения». По этой статье женщине грозит до двух лет реального срока в колонии.

Ранее «URA.RU» сообщало, что инспекторы Каменска-Уральского остановили за тонировку 35-летнюю бизнес-леди Владиславу Благодареву. Женщина, обидевшись на то, что гаишники дразнят, обматерила их. В СКР возбуждено уголовное дело по статье «оскорбление представителя власти».

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