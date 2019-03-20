На Урале за рулем поймали пьяную мать, которая ехала с двумя маленькими детьми

Госавтоинспекторы города Каменск-Уральский в Свердловской области задержали женщину, которая пьяной села за руль. При этом она везла с собой в салоне двух маленьких детей.
«Инспекторы остановили автомобиль на улице Кирова возле школы № 22. 31-летняя женщина-водитель имела сильно выраженные признаки опьянения. От медицинского освидетельствования женщина отказалась. Вместе с матерью в машине находились дети трех и пяти лет», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Инспекторы на месте составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Выяснилось, что в марте 2018 года ее уже ловили пьяной за рулем. Теперь ей грозит уголовное дело по статье «повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения». По этой статье женщине грозит до двух лет реального срока в колонии.
Ранее «URA.RU» сообщало, что инспекторы Каменска-Уральского остановили за тонировку 35-летнюю бизнес-леди Владиславу Благодареву. Женщина, обидевшись на то, что гаишники дразнят, обматерила их. В СКР возбуждено уголовное дело по статье «оскорбление представителя власти».