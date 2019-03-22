Gucci выпустил «поношенные» кроссовки за 57 тысяч рублей. ФОТО

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 10:55
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Магазины брендовой одежды. Екатеринбург, гуччи, бутик, магазин люкс, брендовая одежда, мода, gucci
Компания шокировала рынок новой обувьюФото: Александр Мамаев © URA.RU

Люксовый бренд Gucci выпустил модель кроссовок, которые выглядят как старые и поношенные. В компании заявили, что на подобный дизайн их вдохновили классические кроссовки 1970-х годов. Однако потребители выразили сомнение в том, что такая обувь может быть привлекательной.

На официальном сайте Gucci говорится, что модель Screener сделана из «не совсем белой кожи» и обработана для «создания винтажного эффекта». «Думаю, сейчас модно смотреться бездомным, но зачем кому-то тратить целое состояние на то, чтобы выглядеть обиженным?», «Дрянь», «Белая замша? Они [и чистые] все равно будут выглядеть так через месяц», — реагируют на новость покупатели за рубежом.

В дизайне Screener также присутствует старинный логотип компании. Цена на модель составляет 870 долларов (около 57 тысяч рублей), пишет News.ru.

Потертая кожа и тканевая часть обуви. Чистой выглядит лишь подошва
Фото: gucci.com

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