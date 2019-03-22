В ХМАО на горячей линии прокуратуры не берут трубку

Многие югорчане по телефону горячей линии прокуратуры дозвониться так и не смогли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Югорчане жалуются, что не могут дозвониться на горячую линию окружной прокуратуры по вопросам мусорной реформы, которую организовало само надзорное ведомство. Об этом жители пишут в пабликах в социальных сетях, где размещена информация о проведении горячей линии.

«Я на протяжении нескольких дней в разное время звонила по указанным телефонам, трубку в итоге никто так и не взял. Знаю, что из Урая люди так и не смогли пообщаться с представителями прокуратуры. Зачем тогда ее вообще было организовывать?» — недоумевает в беседе с корреспондентом «URA.RU» жительница Югорска Ирина Гацько.

Ранее прокуратура ХМАО объявила о том, что намерена принимать звонки на горячую линию от югорчан с 18 по 22 марта. Жители могут сообщать о нарушениях при обращении с отходами, о несанкционированном размещении мусора на территории муниципалитетов, о начислении двойных платежей и об ошибках в квитанциях. Однако, как показывает практика, не все желающие смогли пообщаться с работниками прокуратуры по указанным вопросам.

В пресс-службе надзорного ведомства корреспонденту «URA.RU» сообщили, что за время работы горячей линии принято порядка 100 обращений. «Люди продолжают звонить. Просто телефон один, он не справляется с нагрузкой. Но это не исключает обращения через интернет-приемную или личный прием», — заявили в прокуратуре Югры.