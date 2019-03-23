22 марта 2019

МИД упрекнул США за то, что они не превратили Афганистан «в рай»

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
23 марта 2019 в 09:31
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День независимости США в Хаятте. Екатеринбург, сша, американский флаг
В МИД России осудили траты США на АфганистанФото: Александр Мамаев © URA.RU

Денежных средств, которые США потратили на Афганистан, хватило бы, чтобы «превратить страну в рай». Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Дипломат напомнил, что Вашингтон потратил на Афганистан 2 триллиона долларов и «еще 50 миллиардов ежегодно». «И где эти деньги? На такие деньги любую страну масштаба Афганистана можно было бы превратить в рай», — приводит РИА «Новости» слова Кабулова. Он подчеркнул, что теперь мировое сообщество должно «по-настоящему помогать восстановлению Афганистана».

Американские военнослужащие находятся на территории Афганистана с 2001 года, где проводят операции против боевиков группировки «Талибан», запрещенной в России. Ранее сенаторы США предложили закончить войну в Афганистане, а освободившиеся деньги потратить на «строительство государственности» в стране, напоминает Nation News. Предложенный законопроект подразумевает вывод войск в течение года.

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