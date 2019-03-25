Югорские силовики вмешались в историю с хранением детского питания в городском морге

Югорская межрайонная прокуратура начала проверку по факту хранения детского питания в городском морге. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.
«После опубликования на сайте „URA.RU“ этой информации была начала проверка», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. Параллельно доследственную проверку проводит и полиция Югорска. «Проверка может длиться до 30 дней. По итогам будет принято решение о том, есть ли в данном случае какой-то состав преступления или нет», — отметили в пресс-службе окружного УМВД.
По словам полицейских, в настоящее время детское питание вывезено из морга и передано на ответственное хранение заместителю главного врача югорской городской больницы. На имя главврача и руководству департамента здравоохранения Югры отправлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответы еще не были получены.
Как ранее сообщало «URA.RU», в здании городского морга в Югорске после обращения в полицию депутата Антона Пантина была обнаружена крупная партия детского питания. О ее нахождении там народному избраннику сообщил один из местных жителей.