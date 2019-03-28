Региональные метеостанции регулярно подвергаются расхищению имущества, что наносит серьезный ущерб Росгидромету. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал руководитель федеральной службы Максим Яковенко.
По его словам, в Китае за проникновение на территорию метеостанции и нанесение вреда имуществу предусмотрена смертная казнь. «У нас воруют с метеостанций оборудование по принципу „вдруг в хозяйстве пригодится“. Это, естественно, наносит огромный ущерб», — заявил Яковенко.
Собеседник издания также пояснил, что в регионах метеостанции позволяют отслеживать изменения климата и понимать, где какие сельскохозяйственные культуры лучше всего выращивать.