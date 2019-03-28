27 марта 2019

Глава Росгидромета пожаловался на кражи с метеостанций. «Воруют по принципу „вдруг в хозяйстве пригодится“»

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 06:23
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур на строительную площадку Конгресс-центра, спроектированного в составе МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург , стройплощадка, проход запрещен, безопасность, строительная площадка, предупреждающий знак
Злоумышленники проникают на метеостанции и воруют оборудованиеФото: Анна Майорова © URA.RU

Региональные метеостанции регулярно подвергаются расхищению имущества, что наносит серьезный ущерб Росгидромету. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал руководитель федеральной службы Максим Яковенко.

По его словам, в Китае за проникновение на территорию метеостанции и нанесение вреда имуществу предусмотрена смертная казнь. «У нас воруют с метеостанций оборудование по принципу „вдруг в хозяйстве пригодится“. Это, естественно, наносит огромный ущерб», — заявил Яковенко.

Собеседник издания также пояснил, что в регионах метеостанции позволяют отслеживать изменения климата и понимать, где какие сельскохозяйственные культуры лучше всего выращивать.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...