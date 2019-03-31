Актер «Гоголь-центра» госпитализировали с травмой головы

Актер Семен Штайнберг госпитализирован с травмой головы после падения в «Гоголь-центре». Инцидент произошел в субботу, 30 марта.
По словам очевидцев, актер упал и серьезно повредил голову, началось кровотечение. Окружающие не смогли ему помочь, поэтому вызвали скорую помощь. Медики решили отвезти мужчину в больницу с подозрением на сотрясение мозга, сообщает РЕН ТВ. Сам актер при этом ранее говорил журналистам, что ему не понадобится госпитализация.
Семен Штайнберг известен российским зрителям по ролям в сериалах «Содержанки», «Домашний арест», фильме «Артист» Михаила Идова и других.