30 марта 2019

Актер «Гоголь-центра» госпитализировали с травмой головы

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 01:26
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Вручение ключей машин скорой помощи главврачам медицинских учреждений Свердловской области. Екатеринбург, медицинская помощь, скорая помошь
Врачи отвезли актера в больницуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актер Семен Штайнберг госпитализирован с травмой головы после падения в «Гоголь-центре». Инцидент произошел в субботу, 30 марта.

По словам очевидцев, актер упал и серьезно повредил голову, началось кровотечение. Окружающие не смогли ему помочь, поэтому вызвали скорую помощь. Медики решили отвезти мужчину в больницу с подозрением на сотрясение мозга, сообщает РЕН ТВ. Сам актер при этом ранее говорил журналистам, что ему не понадобится госпитализация.

Семен Штайнберг известен российским зрителям по ролям в сериалах «Содержанки», «Домашний арест», фильме «Артист» Михаила Идова и других.

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