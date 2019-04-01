31 марта 2019

В центре Екатеринбурга произошла поножовщина. Двое в тяжелом состоянии

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 12:26
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Фонарики на улице Вайнера в преддверие Китайского Нового года. Екатеринбург , улица вайнера, китайские фонарики
Нападение на двух горожан произошло на улице ВайнераФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Напротив торгового центра «Успенский» в Екатеринбурге вечером 31 марта произошла потасовка. Полиция уже ищет нападавших, которые ранили ножом двух человек.

Сообщение о происшествии появилось в паблике «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте». Очевидец рассказал, что к нему и его товарищу начали приставать, по его словам, выходцы из Средней Азии. Конфликта удалось избежать, но затем те же люди подошли к мужчине, который лежал на остановке, и «пырнули его в бок». «Его другу провели ножом по лицу, после этого началась суматоха», — сообщил очевидец, добавив, что позже приехали полиция и «скорая помощь».

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что нападавших ищут. «Сыщики уголовного розыска изучают съемки с камер видеонаблюдения. Двое пострадавших 21 и 23 лет находятся в больнице с тяжелыми травмами», — отметили в полиции. Преступникам грозит 12 лет лишения свободы.

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