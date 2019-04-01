Напротив торгового центра «Успенский» в Екатеринбурге вечером 31 марта произошла потасовка. Полиция уже ищет нападавших, которые ранили ножом двух человек.
Сообщение о происшествии появилось в паблике «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте». Очевидец рассказал, что к нему и его товарищу начали приставать, по его словам, выходцы из Средней Азии. Конфликта удалось избежать, но затем те же люди подошли к мужчине, который лежал на остановке, и «пырнули его в бок». «Его другу провели ножом по лицу, после этого началась суматоха», — сообщил очевидец, добавив, что позже приехали полиция и «скорая помощь».
В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что нападавших ищут. «Сыщики уголовного розыска изучают съемки с камер видеонаблюдения. Двое пострадавших 21 и 23 лет находятся в больнице с тяжелыми травмами», — отметили в полиции. Преступникам грозит 12 лет лишения свободы.