В 32 регионах России увеличилась смертность населения

Александр Поздеев
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 13:10
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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, голикова татьяна
Об изменениях в демографии сообщила вице-премьер Татьяна ГоликоваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Численность населения России по итогам 2018 года сократилась почти на 100 тысяч человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая в Госдуме. По словам зампреда правительства РФ, увеличение смертности зафиксировано в 32 регионах страны.

«За 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла», — приводит ТАСС слова Голиковой. При этом она выразила мнение, что «ресурс для снижения смертности» у регионов есть, но возможности обеспечить естественный рост населения за счет стимулирования рождаемости ограничены.

Связано это прежде всего с тем, что число женщин репродуктивного возраста снижается. Сейчас оно не превышает 35 млн человек, следует из выступления Голиковой.

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