19 мая 2019
17 мая 2019

Часовню в сквере Челябинска будут строить только с разрешения горожан. «Учтем урок Екатеринбурга»

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 11:45
Размер текста
-
17
+
Аппаратное совещание с Владимиром Елистратовым. Челябинск, елистратов владимир
Владимир Елистратов заявил, что власти учтут мнение горожанФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Битва за храм Святой Екатерины

Часовня в сквере Челябинска напротив Южно-Уральского государственного университета (ЮУРГУ) будет построена с учетом мнения горожан. Об этом заявил журналистам после аппаратного совещания 20 мая мэр Владимир Елистратов.

«Понятно, что урок, который был в Екатеринбурге, однозначно должен быть изучен. У нас в текущем режиме строительство приостановлено… На данный момент строительство там не ведется и в ближайшее время не планируется. Мы изучим мнение жителей, будем вести общение», — заявил Елистратов.

Проект часовни в сквере на пересечении проспекта Ленина и улицы Тернопольской напротив ЮУрГУ был одобрен на публичных слушаниях еще в 2016 году. Но строительство до сих пор не началось. У Челябинской епархии нет средств на этот объект, не выбран исполнитель.

Вопрос о строительстве нового культового учреждения в Челябинске стал актуальным после несанкционированных акций протеста в Екатеринбурге против строительства храма Святой Екатерины на Октябрьской площади.

Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...