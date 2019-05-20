Владимир Елистратов заявил, что власти учтут мнение горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Часовня в сквере Челябинска напротив Южно-Уральского государственного университета (ЮУРГУ) будет построена с учетом мнения горожан. Об этом заявил журналистам после аппаратного совещания 20 мая мэр Владимир Елистратов.

«Понятно, что урок, который был в Екатеринбурге, однозначно должен быть изучен. У нас в текущем режиме строительство приостановлено… На данный момент строительство там не ведется и в ближайшее время не планируется. Мы изучим мнение жителей, будем вести общение», — заявил Елистратов.

Проект часовни в сквере на пересечении проспекта Ленина и улицы Тернопольской напротив ЮУрГУ был одобрен на публичных слушаниях еще в 2016 году. Но строительство до сих пор не началось. У Челябинской епархии нет средств на этот объект, не выбран исполнитель.

Вопрос о строительстве нового культового учреждения в Челябинске стал актуальным после несанкционированных акций протеста в Екатеринбурге против строительства храма Святой Екатерины на Октябрьской площади.