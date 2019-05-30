Экс-глава екатеринбургской епархии Викентий лег на срочную операцию

Сейчас владыка находится в больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, возглавлявший ранее екатеринбургскую епархию, несколько дней назад находился в шаге от смерти. Об этом «URA.RU» сообщил источник в кругах священников. Владыка сломал берцовую кость, из Ташкента его перевезли в Москву, где сделали операцию. При обследовании выявили тромб.

«Неделю назад сломал ногу! Сегодня в Москве делали снимок и обнаружили тромб! Чудом не оторвался!!! Сегодня была операция и две недели будет терапия по растворению тромба. Помолитесь, пожалуйста, за выздоровление!!!» — такое сообщение ходит среди людей, которые близко общаются с митрополитом.

В узбекистанской епархии «URA.RU» подтвердили, что владыка Викентий был госпитализирован. «Операция прошла, он сейчас в Москве, идет на поправку, с нетерпением ждем его в Ташкенте», — рассказал «URA.RU» один из сотрудников епархии.

Владыка Викентий просит всех помолиться за его выздоровление Скриншот: читатели «URA.RU»

«Когда мы узнали, что у него была операция, у меня телефон разрывался, — рассказал агентству екатеринбургский бизнесмен Михаил Горюнов. — Я лично с владыкой вчера разговаривал — он лежит в ЦКБ, всех успокаивает, голос добрый, настроение хорошее. Всех благодарит за то, что такое количество людей переживает и молится за него».

Владыка Викентий с 1999 по 2011 годы возглавлял екатеринбургскую епархию, в июле 2011 был направлен в Ташкент, возведен в сан митрополита и возглавил узбекистанскую епархию и Среднеазиатский митрополичий округ. При этом Викентия по-прежнему помнят и очень любят в Екатеринбурге. У владыки сохранятся тесные связи со многими уральскими бизнесменами. «Уральцы молятся о скорейшем исцелении Владыки Викентия и желают ему доброго здоровья!» — сообщили «URA.RU» в екатеринбургской епархии.