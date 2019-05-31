Экс-сослуживца Текслера на пустили на прием к губернатору

Депутату, предупреждавшему Бориса Дубровского о коррупции в Чебаркуле, не пускают и к Алексею Текслеру (на фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат горсобрания Чебаркуля Александр Кузнецов, руководивший одним из дочерних предприятий «Норильского никеля», где ранее работал и врио губернатора Алексей Текслер, не смог попасть на прием к главе Челябинской области. Как он заявил корреспонденту «URA.RU», областные чиновники отказались записывать его на прием.

«Первого апреля я написал обращение на имя Текслера с просьбой о личном приеме. Хотел рассказать о проблемах города. Но получил отписку за подписью замгубернатора Евгения Голицына. Я уверен, что мое письмо до адресата не дошло. Чиновники старой администрации сделали все для этого. Эти люди своими действиями дискредитируют команду, которая пришла управлять областью. Не хотят, чтобы новая власть знала, что на самом деле происходит на местах. Я отправлял повторное письмо на имя Текслера», — сказал Кузнецов.

По словам депутата, даже ответ Голицына от него пытались скрыть. «Я просил прислать ответ на домашний адрес. Письмо пришло в горсобрание. На заседании увидел ответ среди проектов решений. Хотели, чтобы я не заметил, видимо. Вот так работает нынешняя система», — резюмировал Кузнецов.

Голицын удивился такой реакции депутата. «У губернатора график настолько плотный, что нет возможности встречаться со всеми желающими. У нас огромное количество запросов о встрече. Но глава региона не может разорваться. Раз в квартал проводится прием граждан, на который может записаться любой желающий», — заявил чиновник.

В Чебаркуле уже несколько лет существует кризис власти. Мэра Сергея Ковригина арестовали за получение взятки от бизнесмена Евгения Бородина за вывод в фирмы последнего муниципальных коммунальных сетей. Расследуются еще два дела, в том числе о хищении денег при покупке здания для детсада. Одним из тех, кто говорил о коррупции и писал бывшему губернатору Борису Дубровскому, был Александр Кузнецов. Он работал топ-менеджером дочерних предприятий «Норникеля», в том числе гендиректором завода по переработке металлолома. В это время Алексей Текслер руководил ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» и трудился главой администрации Норильска.