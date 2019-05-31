30 мая 2019

В Госдуме придумали, как улучшить жизнь в регионах

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
31 мая 2019 в 06:35
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Район карьера
30% от налога предлагается оставлять в регионахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил зачислять в региональные бюджеты 30% от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья. Это улучшит качество жизни в областях, а россияне получат пользу от добычи.

Соответствующий законопроект парламентарий обещает в ближайшее время внести в Госдуму. Пока, по его словам, все 100% этого налога зачисляются в федеральный бюджет. Документ же предлагает перераспределить этот доход в соотношении 70% на 30%, пишет РИА «Новости».

По мнению Щапова, такой подход повысит качество жизни в регионах, а их жители смогут получить пользу от интенсивной разработки месторождений. Чтобы компенсировать выпадающие доходы федеральной казны, депутат предложил снизить межбюджетные трансферы для нефтегазодобывающих регионов. Это должно повысить их финансовую самостоятельность.

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