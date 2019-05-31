В Госдуме придумали, как улучшить жизнь в регионах

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил зачислять в региональные бюджеты 30% от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья. Это улучшит качество жизни в областях, а россияне получат пользу от добычи.
Соответствующий законопроект парламентарий обещает в ближайшее время внести в Госдуму. Пока, по его словам, все 100% этого налога зачисляются в федеральный бюджет. Документ же предлагает перераспределить этот доход в соотношении 70% на 30%, пишет РИА «Новости».
По мнению Щапова, такой подход повысит качество жизни в регионах, а их жители смогут получить пользу от интенсивной разработки месторождений. Чтобы компенсировать выпадающие доходы федеральной казны, депутат предложил снизить межбюджетные трансферы для нефтегазодобывающих регионов. Это должно повысить их финансовую самостоятельность.