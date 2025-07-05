Азербайджан потерял практически всех туристов из России после обострения

Ухудшение политической обстановки между Россией и Азербайджаном существенно отразилось на туристической отрасли. Россияне перестали покупать путевки в Баку. Спрос упал на 40%. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
«Этот спад на 40% — это практически полное отсутствие новых бронирований в турагентствах. На сегодняшний день новые заявки в Баку практически исчезли. Люди ждут прояснения ситуации», — сказал Барзыкин в разговоре с KP.RU.
Те, кто уже заранее оформил поездки, надеются, что ситуация быстро разрешится. Поэтому на данный момент массовых отказов в таких случаях нет, отметил Барзыкин.
МИД РФ в среду, 2 июля, рекомендовал российским гражданам, пребывающим на территории Азербайджана, проявлять максимальную бдительность и осторожность. В Департаменте ситуационно-кризисного центра МИД РФ также подчеркнули, что при планировании поездок в Азербайджан россиянам следует внимательно оценивать текущую обстановку в стране.
Дипломатические отношения между Москвой и Баку осложнились после того, как в Екатеринбурге были задержаны азербайджанцы, которые постоянно проживали на территории России. Они подозреваются в совершении преступлений прошлых лет. Это событие привело к обострению между двумя государствами. Политологи подчеркивают, что обе стороны ранее успешно справлялись с аналогичными ситуациями и прогнозируют скорейшее возвращение к прежнему уровню взаимодействия.
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