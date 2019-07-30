Володин заявил о предрешенности судьбы сбежавшего из Украины Порошенко

Участь президентов, которые приходят к власти в результате «оранжевых революций», предрешена. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя отъезд экс-президента Украины Петра Порошенко вместе с семьей из страны.
«[Михаил] Саакашвили уехал из Грузии и стал для своей родины невъездным. А вчера Порошенко с семьей покинул Украину. И первый, и второй пришли к власти при внешней поддержке и нанесли непоправимый ущерб своим странам», — отметил Володин, заявление которого опубликовано на официальном сайте нижней палаты парламента.
В частности, заявил он, Грузия «потеряла Абхазию и Южную Осетию» из-за действий экс-президента. «Украина, некогда экономически процветающая и самодостаточная, потеряла суверенитет и погрузилась во внутренние конфликты», — добавил Володин.
Ранее в СМИ появилась информация, что покинувший страну бывший президент Украины Порошенко отправился со своей семьей в Объединенные Арабские Эмираты и Германию. По имеющимся данным, семейство Порошенко улетело из страны в разные даты и на разных самолетах. Сам экс-глава государства покинул страну 28 июля. Вместе с ним в самолете летели его сын, невестка и внучка. Уточняется, что сначала они направились в Стамбул, а после в Дубай. Сообщалось также, что Порошенко отказался от государственной охраны, напоминает «Утро.ру».
Весной Порошенко потерпел сокрушительное поражение во втором туре президентских выборов, уступив в борьбе за пост главы государства комику Владимиру Зеленскому. А в июле его партия «Европейская солидарность» (ранее — «Блок Петра Порошенко») набрала лишь 8% на внеочередных выборов в Верховную раду Украины и сумела сформировать лишь небольшую фракцию в новом созыве парламента.