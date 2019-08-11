Михалкова из «Уральских пельменей» призналась, что именно она обожает. ФОТО

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Интервью с Юлей Михалковой. Екатеринбург, михалкова юлия, портрет, музей россия моя история
Актриса посоветовала подписчикам искать вдохновениеФото: Анна Майорова © URA.RU

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призналась подписчикам в том, что обожает быть чем-то вдохновленной. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Я постоянно чём-то „вдохновлена“, просто обожаю это состояние!» — написала Михалкова. Она уверена, что жить без идей скучно, «да и нельзя» и посоветовала подписчикам искать то, что будет вдохновлять их и двигать вперед.

Ранее актриса обратилась к подписчикам, прикрепив к посту фотографию в прозрачном платье. Поклонники Михалковой оценили наряд артистки.

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Не разрешайте себе жить без вдохновения ????? ? Всегда ищите то, что вдохнёт в вас жизнь, движение ?? ? Я постоянно чём-то «вдохновлена», просто обожаю это состояние! Сегодня хочу создавать много красивого, завтра менять себя, мир, стиль одежды. ? Жить без идеи скучно, да и нельзя ???? Правда же? ____________ Продюсер @vikiderkasova Фотограф @shksanie Стилисты @pantaziq & @vikiderkasova Визажист @sheisnelly Пиджак @beribegi Перчатки @glove.me Цепочка @cosmosmoscow

Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova)

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