Актриса посоветовала подписчикам искать вдохновение Фото: Анна Майорова © URA.RU

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призналась подписчикам в том, что обожает быть чем-то вдохновленной. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Я постоянно чём-то „вдохновлена“, просто обожаю это состояние!» — написала Михалкова. Она уверена, что жить без идей скучно, «да и нельзя» и посоветовала подписчикам искать то, что будет вдохновлять их и двигать вперед.

Ранее актриса обратилась к подписчикам, прикрепив к посту фотографию в прозрачном платье. Поклонники Михалковой оценили наряд артистки.